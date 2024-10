Assassinato de líder sikh gera crise diplomática entre Canadá e Índia

Diáspora espalhou movimento

Na Índia, a religião é minoritária, representando apenas 1,7% da população, ou 21 milhões, enquanto mais de 80% são seguidores do hinduísmo. A maior comunidade sikh fora da Índia fica justamente no Canadá, onde compõe 2,1% da população, concentrados sobretudo na Colúmbia Britânica e Ontário. Segundo o governo canadense, quase 772 mil praticantes do sikhismo vivem no país.

A Índia tem solicitado a países como Canadá, Austrália e Reino Unido que tomem medidas legais contra ativistas sikhs. Em 2012, um atirador invadiu um templo sikh e matou sete fiéis nos EUA. Em 2023, manifestantes arrancaram a bandeira indiana do alto comissariado do país em Londres e quebraram janelas do prédio. O mesmo aconteceu com o consulado indiano em San Francisco, EUA.

Tensões entre Canadá e Índia aumentam

O medo de Nova Délhi com relação aos grupos separatistas sikhs no Canadá tem sido ofuscado pelos fortes laços de defesa e comércio entre os dois países. Mas a tensão atingiu um novo patamar com a acusação dos canadenses.

Michael Kugelman, especialista do think thank Wilson Center, atribui a reação da Índia à forma como o Canadá fez as acusações: "Nova Délhi é extremamente sensível a qualquer crítica externa às suas políticas. Mas o Canadá não está apenas criticando a política indiana. Está expressando publicamente algumas das alegações mais sérias que um governo pode fazer." Em 2023, em resposta a alegações semelhantes feitas por Trudeau, a Índia mandou o Canadá retirar 41 de seus 62 diplomatas.