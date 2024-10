Campanha de desinformação russa cresce na Alemanha

Desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, a Alemanha é um dos mais firmes apoiadores da Ucrânia, e como consequência o Kremlin cada vez mais a considera um país inimigo e a trata como tal, conforme o presidente do Serviço Federal de Inteligência da Alemanha (BND), Bruno Kahl.

Kahl disse que o presidente russo, Vladimir Putin, há muito trava uma guerra híbrida contra os países do Ocidente para criar uma nova ordem mundial, e as agências de serviço secreto da Rússia são "ponta de lança" dessa luta. "Com todos os meios à sua disposição, sem restrições legais e, acima de tudo, sem qualquer problema de consciência."

"Isso levou a um forte aumento na qualidade dos ataques cibernéticos realizados por agentes estatais russos e seus representantes", acrescentou Kahl.

E os ataques cibernéticos são apenas um dos métodos usados pela Rússia. O presidente do Departamento Federal para a Proteção da Constituição (BfV), agência de inteligência doméstica da Alemanha, Thomas Haldenwang, alertou sobre "operações de influência" para disseminar desinformação pró-Rússia: esforços coordenados para influenciar a opinião pública que misturam atividades cibernéticas com a disseminação da desinformação.

Ele mencionou, como exemplo, uma campanha recentemente descoberta e chamada de Doppelgänger, ou "Sósia", na qual conhecidos sites de notícias europeus são clonados e depois preenchidos com notícias falsas com narrativas pró-Rússia. Essas fakes news são difundidas em redes sociais, dando a impressão de que se trata de uma notícia publicada no site verdadeiro.

Na Alemanha, por exemplo, foram clonados sites dos jornais Die Welt, Süddeutsche Zeitung e da revista semanal Der Spiegel. A falsificação pode muitas vezes ser reconhecida pela URL. Por exemplo o endereço do site falso da Spiegel não termina em .de.