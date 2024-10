Governo Lula descarta volta do horário de verão em 2024

Segundo o governo, o benefício econômico da mudança de horário não justifica a sua adoção da medida ainda neste ano.

"Nós temos a segurança energética assegurada, há o início de um processo de restabelecimento ainda muito modesto da nossa condição hídrica. Temos condições de chegar depois do verão em condição de avaliar, sim, a volta dessa política em 2025", afirmou Silveira.

Se a medida fosse implementada ainda neste ano, haveria pouco tempo para que setores importantes adequassem suas operações, como hospitais e companhias aéreas, gerando a necessidade de remarcação repentina de cirurgias e voos. Sem contar que a medida poderia confundir eleitores durante o segundo turno das eleições municipais, que acontece em algumas regiões do país.

Medida adotada por mais de três décadas

O horário de verão costumava ser implementado entre outubro/novembro e fevereiro/março de cada ano. A medida foi adotada no Brasil por mais de três décadas, mas deixou de existir em 2019, no início da gestão de Jair Bolsonaro. Desde então, estudos eram feitos para entender as possíveis vantagens do adiantamento do relógio.

O CMSE divulgou um comunicado oficial nesta semana, concordando com o retorno do horário de verão no país.