Israel está usando estratégia "render-se ou morrer de fome" em Gaza?

No início do mês, o Exército israelense publicou um mapa mostrando novas ordens de evacuação em várias áreas da Faixa de Gaza, incluindo Beit Hanoun, Jabalia e Beit Lahiya, no norte do enclave. Moradores foram instados a sair imediatamente usando a rota Salah al-Din, uma das principais estradas do norte ao sul, para uma "zona humanitária" designada – uma área superlotada no sul de Gaza que carece de serviços básicos e que também foi alvo de Israel no passado.

Mas muitos estão cansados de serem deslocados e parecem buscar abrigo no norte de Gaza em meio ao aumento dos bombardeios e combates. Aya Tawfik, uma enfermeira voluntária, fugiu com seus irmãos e seu pai de Jabalia para Sheikh Radwan, um bairro no norte da Cidade de Gaza.

"Não queremos ir para o sul", disse Tawfik à DW por mensagem de texto. "As condições são difíceis. Não queremos viver em uma barraca, e lá também há bombardeios e mortes."

Ela descreveu a situação em Jabalia como "aterrorizante", pois os combates também se aproximaram da área onde sua família está agora.

"Estamos hospedados em uma casa perto da nova área de evacuação. Podemos ouvir as explosões, os sons de tanques e drones acima de nós. Não sabemos se podemos ficar aqui ou não", disse Tawfik, acrescentando que as pessoas estavam constantemente se deslocando em busca de segurança.

Medo de não poder voltar para casa