O que está por trás da escassez de remédios na Alemanha?

Escassez de antibióticos preocupa

Nos últimos anos, a Alemanha tem sido reiteradamente afetada pela escassez de medicamentos, sobretudo antibióticos e remédios infantis. As consequências são graves: uma pesquisa com membros da Associação Profissional Alemã de Pediatras (BVKJ) no segundo trimestre de 2024 constatou que cerca de um terço acreditava que a qualidade do tratamento estava em risco.

A pesquisa também constatou que os tratamentos estavam se tornando mais demorados porque os médicos tinham que verificar com antecedência quais medicamentos estavam disponíveis. De acordo com a Associação de Farmacêuticos Alemães, cerca de 500 medicamentos de prescrição já tiveram algum problema no fornecimento.

Outros países da União Europeia também estão sendo afetados pela escassez. De acordo com uma pesquisa de 2023 realizada pelo Grupo Farmacêutico da União Europeia (PGEU), a situação piorou em vários Estados-membros, incluindo Suécia, Portugal e Espanha.

Cadeias globais de fornecimento

As causas da escassez são complexas, assim como a fabricação de medicamentos. Enquanto a Alemanha, que conta com grandes empresas farmacêuticas como Bayer, Basf, Boehringer Ingelheim e BioNTech, já foi considerada a "farmácia do mundo", hoje a produção ocorre globalmente. As cadeias de suprimentos são mais longas e, portanto, propensas a interrupções.