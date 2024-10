Como professores se sentem no dia em sua homenagem - No Dia do Professor, conversei com vários desses profissionais das cinco regiões do país e trago neste texto suas vozes, percepções e incômodos.Professor, o que você já está cansado de ouvir no Dia do Professor?

"Que minha profissão é importante, e que sem ela não existiria as outras. Eu sei, a torcida do Corinthians também sabe. Muito mais do que escutar frases clichês, queremos o reconhecimento através de ações que moralizem e fortaleçam nossa classe, como por exemplo, concurso público (estabilidade e plano de carreira), melhores condições de trabalho (salas menos lotadas e climatizadas, computadores adequados, bom acesso à internet, etc.)", diz Guilherme Lima, professor de história na rede pública paulista.

No Dia do Professor, as frases clichês pautaram quase todas as homenagens. Eu mesmo, confesso, até alguns anos atrás sempre compartilhava frases do tipo, inclusive escrevi uma coluna com esse teor há alguns anos. Na época, fui bem repreendido por professores nos comentários e entendi completamente o incômodo causado.