Líderes globais pedem cessar-fogo após morte de Sinwar - Comunidade internacional vê morte de chefe do Hamas como oportunidade para o fim do conflito entre Israel e o grupo extremista.A morte de Yahya Sinwar, líder do grupo extremista Hamas e arquiteto do ataque a Israel em 7 de outubro de 2023, gerou reações da comunidade internacional nesta quinta-feira (17/08). Lideranças em todo o mundo veem o momento como um marco no conflito israelo-palestino e uma oportunidade para a libertação dos reféns israelenses detidos pelo Hamas e para um cessar-fogo definitivo.

Sinwar foi assassinado na cidade de Rafah, em Gaza, na quarta-feira, quando um tanque israelense bombardeou um prédio, que colapsou. Os soldados estavam em uma patrulha regular e não buscavam especificamente o ex-líder do Hamas. Sua identidade foi posteriormente verificada por meio de testes de DNA.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que esse foi "um bom dia" para o mundo, e avalia que um obstáculo para o cessar-fogo foi removido.