O que se sabe sobre a morte de Liam Payne, ex-One Direction

No início do mês, Payne foi a Argentina para assistir ao show de Niall Horan, seu ex-colega na banda One Direction. Antes de sua morte ser confirmada, uma série de vídeos e fotos foi compartilhada em seu perfil oficial no Snapchat, onde ele aparece com sua namorada, Kate Cassidy, durante um café da manhã em um lugar que parece ser uma casa de campo.

Nas gravações, ele fala sobre cavalgadas, jogar polo e que estava ansioso para voltar para casa e ver seu cachorro. "É um lindo dia na Argentina", afirmou em um dos vídeos.

Não há informações sobre quando esses registros foram feitos. Nas postagens, Payne menciona a passagem do furacão Milton na Flórida, que ocorreu em 9 de outubro.

Carreira

Payne nasceu em 9 de agosto de 1993. Ele foi selecionado como integrante da boy band One Direction no programa de TV britânico The X Factor, aos 16 anos, e se juntou à banda em 2010 ao lado dos cantores Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik.

Entre os grandes sucessos do grupo estão músicas como Story of My Life, Best Song Ever, Live While We're Young e What Makes You Beautiful. O One Direction se dissolveu em 2016. Em 2019, Payne lançou o álbum solo LP1.