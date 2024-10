Origem judaica de Colombo não pode ser comprovada, dizem cientistas

Seu local de nascimento também é disputado pelos especialistas. Até então, a teoria mais aceita é a de que ele nasceu em Gênova, na Itália, mas outros sugerem Espanha, Portugal, Grécia e até as Ilhas Britânicas como possíveis locais de nascimento.

Ascendência espanhola não foi verificada

De acordo com o documentário, a análise da equipe de pesquisa de Granada confirma que os restos mortais de Colombo são de fato os que estão na Catedral de Sevilha, na Espanha.

Mas a análise também descobriu que a identidade italiana de Colombo, há muito defendida, poderia estar incorreta.

A equipe de Granada afirma que o DNA do explorador está associado a populações da Europa Ocidental e a traços de DNA comparados a uma origem judaica.

"Temos o DNA de Cristóvão Colombo, muito parcial, mas suficiente. Temos o DNA de Hernando Colón, seu filho, e tanto no cromossomo Y [masculino] quanto no DNA mitocondrial [transmitido pela mãe] de Hernando há traços compatíveis com a origem judaica", disse Miguel Lorente no documentário.