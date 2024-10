Os riscos por trás da retórica incendiária entre as Coreias

O regime norte-coreano foi reforçado por uma nova aliança militar com a Rússia, o que pode estar dando coragem a Pyongyang. No entanto, está cada vez mais claro que a economia norte-coreana está enfraquecida e que as pessoas comuns lutam para sobreviver.

Kim pretende "reunir o povo em torno de si"

"A Coreia do Norte atravessa dificuldades internas, e Kim está tentando reunir o povo em torno de si", disse Kim Sang-woo. "A situação econômica é tão ruim que está causando sérias tensões. Assim, ao dizer ao seu povo que a Coreia do Sul e os Estados Unidos pretendem destruir o seu país, Kim Jong-un espera ganhar a lealdade da população".

Junto com as dificuldades diárias que as pessoas comuns têm de enfrentar, mais e mais norte-coreanos tomam conhecimento sobre as vidas confortáveis ??das pessoas na Coreia do Sul por meio de pen drives que são contrabandeados pela fronteira.

Pyongyang enxerga nisso uma ameaça ao seu regime e está tentando eliminar essa prática com punições cada vez mais draconianas.

"As gerações mais jovens têm menos fé em Kim, o que deixa instável a situação", disse Lim Eun-jung, professora de estudos internacionais na Universidade Nacional de Kongju. Ela acredita que a Coreia do Norte "sente fadiga" em relação à propaganda do regime.