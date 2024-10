Hamas confirma morte de Sinwar e promete manter reféns até retirada completa de Israel

A morte de Sinwar não foi apenas "um evento extremamente simbólico", mas criou "um vácuo de liderança nessa organização, muito ligada em rede", disse o analista do Oriente Médio Andreas Krieg, da universidade King's College, de Londres.

A morte de Sinwar ocorreu pouco mais de dois meses após a morte de outro chefe político do Hamas, Ismail Haniyeh, no Irã, em um ataque atribuído à Israel.

Krieg disse que há diferenças entre a liderança política do Hamas, exilada principalmente no Catar, e as alas militares e operacionais em Gaza.

"Diferentes células do Hamas continuarão lutando, mas no centro do movimento há um vácuo, e isso dificultará muito a coordenação", disse Krieg.

James Dorsey, do Instituto do Oriente Médio da Universidade Nacional de Cingapura, disse que Sinwar era uma figura "excepcional" no Hamas, que desfrutava de "amplo apoio dentro do movimento, tanto da ala política quanto da militar".

Para Dorsey, outras figuras exiladas do Hamas, como Hayya, principal negociador nas rodadas por um cessar-fogo em Gaza, poderiam mais uma vez se tornar candidatos ao posto mais alto.