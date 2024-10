Morte de líder do Hamas abre novos cenários no conflito - De Joe Biden a analistas internacionais, consenso é que assassinato de Yahya Sinwar torna mais provável cessar-fogo entre Israel e Hamas e retorno dos reféns do 7 de Outubro. Netanyahu anuncia "começo do fim" da guerra."Yahya Sinwar está morto. Os soldados das Forças de Defesa de Israel [IDF] o mataram em Rafah [na Faixa de Gaza]", anunciou nesta quinta-feira (17/10) o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, em seguida à divulgação de um vídeo feito por um drone das IDF, supostamente mostrando os últimos momentos do líder do Hamas.

Dirigindo-se aos habitantes de Gaza, o israelense propôs: "Esta guerra pode se acabar amanhã, se o Hamas depuser as armas e devolver os nossos reféns." Pouco depois, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, ligou para o presidente israelense, Isaac Herzog, para felicitá-lo.

"Na chamada, [Blinken] ressaltou que se fizera justiça e que o mundo agora é um lugar melhor, sem um homem responsável pela morte de muitos civis e que tem obstruído o processo de paz na região", informou o gabinete presidencial em Tel Aviv.