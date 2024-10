Rastros dos aviões nos céus escondem um perigo para o clima

Embora os cientistas afirmem que estes rastros de partículas aumentam a temperatura da terra, há menos consenso sobre o grau e o prazo, assim como no que diz respeito ao que isso significa para as mudanças climáticas. "A magnitude exata do impacto dos rastros de condensação é incerta. As estimativas variam de 30% do impacto do CO2 até quatro vezes mais, então é uma faixa bem ampla", disse Mukhopadhaya.

Isso ocorre porque há um nível de incerteza na maioria dos estudos, devido à falta de dados. Segundo Mukhopadhaya, ao contrário do CO2, que persiste por muito tempo, não faz sentido analisar o impacto dos rastros de condensação ao longo de 100 anos, pois eles se dissipam rapidamente.

"O que nos interessa é quanto a temperatura média global da superfície muda por causa desses poluentes", disse Mukhopadhaya.

Como reduzir o impacto climático?

Como as trilhas de condensação têm vida curta quando comparadas com as emissões de CO2, seu impacto desapareceria rapidamente se fossem feitos esforços para minimizar sua formação, segundo especialistas. Uma solução seria o uso de combustíveis "mais limpos" com menos enxofre, como o hidrogênio. Isso reduziria a quantidade de poluentes liberados pelos jatos e diminuiria a vida útil dos rastros de condensação, de acordo com Patrick Minnis, da Nasa.

No ano passado, a União Europeia aprovou uma legislação que estabelece metas para combustíveis de aviação sustentáveis. Até 2050, todos os combustíveis de jato vendidos nos países europeus terão que conter 70% de "combustíveis de aviação sustentáveis".