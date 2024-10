Irã condena ganhadora do prêmio Nobel pela sétima vez - Tribunal iraniano aumentou a pena de Narges Mohammadi em mais seis meses por ela protestar contra a execução de um detento. Ativista está presa desde 2021.Um tribunal do Irã condenou a iraniana ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Narges Mohammadi, a mais seis meses de prisão junto a outras quatro prisioneiras por protestar na cadeia contra a execução de um detento, informou sua família nesta segunda-feira.

Esta é a sétima vez que a Justiça do país condena e amplia a pena da ativista pelos direitos das mulheres, presa desde 2021. Os juízes argumentaram que as detentas "resistiram às ordens" dos oficiais.

"Essa nova sentença vem em resposta a um protesto pacífico contra a execução de Reza Rasai dentro da prisão de Evin", declarou nas redes sociais a família da ganhadora do Nobel.