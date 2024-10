[Coluna] Sou viciada em celular. E você também deve ser

Comecei a monitorar o meu uso de celular no meio do ano. Para isso, uso um aplicativo chamado "Stay Free" e também posso checar no meu celular Xiaomi o meu tempo de uso. No meu aparelho, essa área está no painel do controle e chama "bem-estar social". Quase todos os aparelhos dispõem dessa função, mas recomendo baixar um aplicativo de controle. No "Stay Free", posso, por exemplo, comparar a minha média de uso com a média mundial (e me sentir envergonhada e ridícula) e acompanhar o meu progresso.

Por um bom tempo, no verão, funcionou e vi que meu uso estava caindo. Mas claro, era verão em Berlim. Eu estava indo nadar no lago, andando de bicicleta. Ou seja, basicamente, eu estava vivendo. Foi só o outono chegar, junto com problemas familiares, para que eu caísse de novo na droga "como numa vala", como fala Fernando Pessoa em " Opiário". A droga dele era ópio, álcool, morfina. A minha, o Instagram, Youtube, podcast de fofoca.

Mas se você, como eu, quer diminuir o uso, Anna Lembke recomenda em seu livro "Nação Dopamina" controlar, como faço, o uso por meio de aplicativos. "Monitorar o tempo que passamos consumindo alguma coisa, usando celular, por exemplo, é uma maneira de ficar atento e diminuir o uso. Como temos conhecimentos de fatos objetivos, ficamos menos capazes de negar o problema e podemos agir", diz. Ela recomenda também que a gente crie metas, do estilo: só usar o celular de noite, e por aí vai.

Ou seja, precisamos de limites, assim como os jovens e as crianças. Pedi que minha afilhada, Janaína de Paula, de 15 anos, me mostrasse seu tempo de tela. Senti vergonha, porque ela vai bem melhor que eu. Seu uso médio do aparelho por dia é de 3 horas. Abaixo da média global e bem abaixo da minha média de adicta. "Minha escola é em tempo integral e não pode usar celular. Depois eu chego em casa e tenho que fazer dever, não me sobra muito tempo", ela me disse, fazendo eu me sentir como uma pessoa que não tem nada para fazer (socorro!).

O MEC prepara um projeto que deve proibir os celulares em todas as escolas do Brasil já no ano que vem. Essa é uma excelente notícia. Mas eu, que trabalho em casa, preciso urgentemente que o uso do celular seja proibido no meu prédio.

Claro, eu tenho a desculpa de que "trabalho com isso", o que é verdade. Mas também não justifica todo esse abuso de jeito algum.