Ex-presidente do Peru é condenado a 20 anos de prisão no caso Odebrecht - Condenado a 20 anos de prisão, Alejandro Toledo recebeu propina para favorecer empreiteira brasileira na concessão das obras de uma rodovia.O ex-presidente do Peru, Alejandro Toledo, que governou o país entre 2001 e 2006, foi condenado a 20 anos e seis meses de prisão pela Justiça peruana por conluio e lavagem de dinheiro no escândalo de corrupção envolvendo a construtora brasileira Odebrecht. Toledo é o primeiro ex-presidente peruano considerado culpado nesse caso no país sul-americano – outros três ex-mandatários são investigados.

A sentença foi proferida pelo Segundo Tribunal Penal Nacional que aceitou integralmente o pedido do Ministério Público e condenou Toledo a nove anos de detenção por conluio e a onze anos e seis meses por lavagem de dinheiro. A Corte entendeu que o ex-presidente favoreceu a Odebrecht na concessão das obras dos trechos 2 e 3 da Rodovia Interoceânica, que liga o Peru ao Brasil, entre 2004 e 2005.

A sentença, que foi lida pela juíza Inés Rojas, afirma que Toledo, de 78 anos, "conspirou com pessoas interessadas, como a Odebrecht, para que, por meio de uma propina de 35 milhões de dólares, a empresa brasileira ganhasse a licitação para a construção dos trechos 2 e 3 da Rodovia Interoceânica, causando danos ao Estado".