Existem ou não? O que diz a ciência sobre os fantasmas - A sensação da presença de algo no escuro, um rosto que aparece nas sombras ou determinadas visões aleatórias: encontros reais com o paranormal ou apenas produtos da nossa imaginação?Fantasmas fascinam a humanidade há séculos e, embora não haja comprovação científica da existência deles, milhões de pessoas afirmam ter vivenciado situações paranormais. São episódios que vão desde sombras que se materializam em lugares escuros até ruídos inexplicáveis durante a noite. A crença continua bem viva. Mas por quê?

Christopher French, professor emérito de psicologia da Universidade Goldsmiths, em Londres, e autor de The Science of Weird Shit: Why Our Minds Conjure the Paranormal (Ciência de coisas estranhas: por que nossas mentes evocam o paranormal, em tradução livre para o português), oferece uma explicação: as visões de fantasmas são muitas vezes "interpretações sinceras, mas equivocadas, de fenômenos que têm uma explicação natural". Em outras palavras, nosso cérebro pode nos pregar peças.

"Só porque não se consegue encontrar uma explicação, não significa que não exista uma", afirmou French recentemente ao portal Live Science. Como cético, ele investiga alternativas não paranormais para esses fenômenos, como alucinações, falsas memórias e pareidolia, que é a tendência de ver rostos ou formas em objetos inanimados ou em padrões aleatórios.