Israel tenta destruir a rede financeira do Hezbollah, mas tarefa não é tão simples, alertam especialistas

Ele acusou o Hezbollah de ter explorado a "profunda crise financeira" do Líbano nos últimos anos em benefício próprio e disse que a rede financeira do grupo era alimentada por duas fontes principais: o Irã e o próprio povo libanês.

Sem apresentar provas, Hagari também alegou que o Hezbollah armazenava "centenas de milhões de dólares" em um bunker debaixo de um hospital no centro de Beirute.

O que é o Al-Qard Al-Hasan?

Ex-conselheiro sênior da Casa Branca quando o assunto é lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, David Asher participou de campanhas anteriores do governo americano contra o financiamento do Hezbollah. Em conversa com a DW, ele descreve a AQAH como "não um banco no sentido convencional", mas "uma associação de poupança e empréstimo".

A entidade tem um papel fundamental no Líbano para o Hezbollah, segundo Jonathan Lord, diretor do Programa de Segurança do Oriente Médio no think tank Center for a New American Security.

"Eles fornecem serviços financeiros", explica Lord à DW. "Tem sido uma vantagem competitiva estratégica para o Hezbollah no Líbano, porque o setor bancário tradicional, particularmente nos últimos anos, tornou-se tão complicado e desafiador com a corrupção do Líbano e os amplos problemas bancários e econômicos."