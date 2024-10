Argentina diz ter identificado chefe do Hezbollah que recrutava brasileiros - Hussein Ahmad Karaki seria responsável por recrutar brasileiros a serviço do grupo libanês e, segundo autoridades do país, esteve envolvido em uma série de tentativas de ataques na região nos últimos anos.O governo argentino apontou nesta sexta-feira (25/10/2024) Hussein Ahmad Karaki como chefe operacional do grupo libanês Hezbollah na América Latina, pediu ajuda da Interpol para capturá-lo e acusou-o de estar por trás dos atentados à embaixada de Israel, em 1992, e ao prédio da associação judaica Amia, em 1994, ambos em Buenos Aires.

Falando a jornalistas, a ministra argentina da Segurança, Patricia Bullrich, descreveu Karaki como "o cérebro e recrutador do Hezbollah na América Latina" e disse que ele operou na região usando documentos do Brasil, Colômbia e Venezuela, mas que atualmente está no Líbano, onde nasceu.

Ainda segundo Bullrich, as informações são fruto de uma investigação conjunta com outros países da região.