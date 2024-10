Mulheres já chefiam praticamente a metade dos lares brasileiros, diz IBGE

Família brasileira está mudando

Outros dados também sugerem que a configuração dos lares brasileiros está mudando: de 2010 para 2022, o número de domicílios com casais e filhos de ambos diminuiu de 41,3% para 30,7%, enquanto a proporção de casais sem filhos aumentou de 16,1% para 20,2%.

Já os lares formados por casais com pelo menos um filho só do responsável ou cônjuge passaram de 8% para 7,2%. Mas o IBGE sugere que isso se deve mais à diminuição no número dos que vivem com filhos ou enteados (de 65,6% para 54,4%): "Apesar da redução, o peso dessas unidades domésticas no total de arranjos com filhos aumentou", observa o gerente de Estimativas e Projeções de População do IBGE, Márcio Mitsuo Minamiguchi.

Os domicílios monoparentais – ou seja, onde o responsável vive sozinho com os filhos ou enteados – variaram de 16,3% para 16,5%. Lares de casais sem filhos passaram de 16,1% para 20,2%.

A percentagem dos que vivem sozinhos aumentou mais de 50%, passando de 12,2% em 2010 para 18,9% em 2022. Esse é o caso sobretudo entre os maiores de 60 anos, que constituem 28,7% das unidades domésticas com um único membro.

"Isso está relacionado também ao envelhecimento da população, uma vez que as pessoas idosas apresentam maior chance de morarem sozinhas em razão de diversos acontecimentos do ciclo de vida, seja em relação à morte do companheiro ou da companheira, de divórcio, da saída dos filhos dos domicílios", aponta a analista Luciene Longo, do IBGE.