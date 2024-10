Biden pede perdão por atrocidades em internatos para nativos - Presidente faz histórico pedido de desculpas a indígenas americanos por abusos cometidos ao longo de 150 anos em escolas que promoviam assimilação cultural.O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu desculpas nesta sexta-feira (25/10) às comunidades nativas americanas pelas atrocidades cometidas no âmbito de uma política escolar imposta em 1819 e que separou crianças indígenas dos seus pais e as obrigou a frequentar escolas que promoviam um processo de assimilação cultural.

Ao longo de 150 anos, pelo menos 18 mil crianças a partir dos 4 anos foram retiradas dos seus pais e enviadas para internatos para crianças nativas, onde eram despojadas de suas culturas, histórias e religiões e forçadas a se adaptarem à cultura dos colonizadores europeus, incluindo a conversão ao cristianismo.

Nesses locais, que funcionaram até 1969, as crianças internadas eram espancadas por falarem seus idiomas e sofriam abuso psicológico, físico e sexual. Ao menos 973 morreram, indicou um relatório do Departamento do Interior dos Estados Unidos.