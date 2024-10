Governistas aparecem à frente em eleição crucial na Geórgia - Resultados parciais apontam que o partido Sonho Georgiano, de tendência pró-Rússia está à frente na contagem do país do Cáucaso e deve derrotar oposição pró-europeia em pleito marcado por incidentes.O partido governista da Geórgia aparece como favorito na eleição legislativa deste sábado (26/10) e, segundo resultados parciais, deve derrotar a oposição pró-ocidental, marcando um novo revés para a candidatura do país do Cáucaso à União Europeia.

A eleição no vizinho do sul da Rússia foi retratada por analistas políticos como uma escolha fundamental entre um futuro europeu para a Geórgia ou laços mais estreitos com Moscou.

Com os votos de 70% dos votos apurados, a comissão eleitoral central disse que o partido governista Sonho Georgiano estava liderando com 53%, enquanto uma coligação de oposição aparecia com 38,28%.