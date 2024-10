Israel bombardeia alvos militares no Irã em ataque retaliatório

O ataque de Israel, que durou várias horas, terminou pouco antes do nascer do sol em Teerã, com os militares israelenses dizendo que o alvo eram "instalações de fabricação de mísseis usadas para produzir os mísseis que o Irã disparou contra o Estado de Israel no ano passado". Também disseram que atingiram locais de mísseis terra-ar e "capacidades aéreas adicionais do Irã". Israel não ofereceu nenhuma avaliação inicial dos danos causados.

Os militares do Irã confirmaram que os ataques tiveram como alvo bases militares nas províncias de Ilam, Khuzestan e Teerã.

As instalações nucleares e as instalações de petróleo eram vistas como possíveis alvos para a resposta de Israel ao ataque de 1º de outubro do Irã, mas, em meados de outubro, o governo dos EUA obteve garantias de Israel de que não atingiria esses alvos, o que seria uma escalada mais severa do conflito.

EUA e sauditas pedem contenção

Os Estados Unidos alertaram contra novas retaliações, indicando que os ataques deste sábado devem agora encerrar a troca direta de tiros entre Israel e o Irã.

A Arábia Saudita, rival do Irã pela hegemonia regional, condenou os ataques a instalações militares no Irã como uma "violação da soberania” do país e do Direito internacional.