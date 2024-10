Netanyahu nega que Israel tenha avisado o Irã antes de ataque retaliatório - "Israel não informou o Irã antes do ataque, nem sobre a hora, nem sobre os objetivos", diz gabinete do premiê israelense após jornais. Regime iraniano relatou danos limitados após ação militar.O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, negou neste sábado (26/10) as informações publicadas por alguns meios de comunicação que afirmaram que Israel avisou o Irã antecipadamente sobre o ataque executado nesta madrugada.

"A informação publicada em Walla é falsa e absurda. Israel não informou o Irã antes do ataque, nem sobre a hora, nem sobre os objetivos, nem sobre a força do ataque", afirmou o gabinete do premiê israelense em uma breve mensagem.

Tanto o portal israelense Walla como o site americano Axios publicaram hoje que Israel avisou o Irã antes de lançar seu ataque desta madrugada para tentar evitar uma escalada, recorrendo a intermediários como o ministro das Relações Exteriores holandês, Caspar Veldkamp.