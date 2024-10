O escritório que mantém vivo o legado de Charlie Chaplin - A lenda do cinema Charlie Chaplin tem um escritório em Paris. E o homem encarregado do negócio está numa missão para manter vivo o legado de Carlitos.Ícones precisam de agentes? Bom, quando se fala de Charlie Chaplin, a resposta é sim!

A lenda do cinema nasceu na Inglaterra, fez os seus mais importantes filmes em Hollywood e passou as últimas décadas de vida na Suíça. No entanto, é numa rua tranquila de Paris, não muito distante do Louvre, que está o seu escritório oficial, o The Chaplin Office.

É um espaço pequeno, mas com um grande trabalho. É daqui que uma equipe dedicada trabalha arduamente para cuidar do legado de Charlie Chaplin, e eles estão mais atarefados do que nunca, quase 47 anos após sua morte em 1977.