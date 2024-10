O que os lagos no deserto dizem sobre o passado do Saara - Fenômeno climático extraordinário cria vários lagos no deserto africano, abrindo uma janela para o passado úmido e verde da região.Em setembro, um ciclone extratropical transformou a paisagem árida do deserto do Saara. Vários lagos efêmeros surgiram após fortes chuvas que, em apenas alguns dias, deixaram o equivalente a um ano de precipitação no Marrocos, na Argélia, na Tunísia e na Líbia.

Um dos lagos mais proeminentes é o Sebkha el Melah, na Argélia, que revela uma paisagem que lembra um passado muito mais verde e úmido nessa vasta região desértica.

As imagens do satélite Landsat 9 da Nasa mostram um contraste impressionante entre o leito seco do lago, em 12 de agosto, e o mesmo local cheio de água em 29 de setembro.