Países advertem contra escalada após ação de Israel contra o Irã

"Está claro que Israel tem o direito de se defender contra a agressão iraniana e é igualmente claro que devemos evitar uma nova escalada regional, e peço a todas as partes que exerçam moderação”, disse.

A Rússia expressou preocupação com uma "escalada explosiva” das hostilidades entre Israel e Irã. "Estamos profundamente preocupados com a escalada explosiva em curso entre Israel e a República Islâmica (…). Apelamos a todas as partes envolvidas que atuem com moderação”, declarou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova.

Já o governo brasileiro afirmou, em nota divulgada neste sábado, que "acompanha com preocupação os ataques aéreos israelenses contra o território iraniano” e que "condena a escalada do conflito”, além de renovar "seu apelo a todas as partes envolvidas para que exerçam máxima contenção”.

"O Brasil reitera sua convicção acerca de necessidade de amplo cessar-fogo em todo o Oriente Médio e volta a conclamar a comunidade internacional para que utilize todos os instrumentos diplomáticos à disposição para conter o aprofundamento do conflito”, diz a nota.

Condenações

Por outro lado, alguns países condenaram as ações militares de Israel neste sábado.