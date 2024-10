Rio Grande do Sul enfrenta epidemias após enchente - Estado registra aumento de casos de dengue e leptospirose em decorrência de tragédia que devastou diversas cidades gaúchas.Seis meses após as enchentes que devastaram regiões no Rio Grande do Sul, o estado enfrenta agora epidemias de leptospirose e dengue. O aumento dos casos dessas enfermidades está diretamente relacionado à tragédia que afetou 85% dos municípios gaúchos.

"Quando temos uma inundação desse tamanho, a água acaba carregando todas essas doenças para dentro da casa da população. Com um cenário de lama e água de esgoto, a bactéria e o vírus podem sobreviver por meses. É o que está acontecendo no sul do país, uma expressiva transmissão, que acaba assumindo um perfil epidêmico", explica Christovam Barcellos, especialista em saúde pública do Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Segundo dados do Ministério da Saúde, 910 casos de leptospirose e 79 óbitos pela doença foram registrados no estado entre abril e agosto deste ano – quase três vezes mais casos e o dobro de mortes contabilizados nos seis meses anteriores às enchentes. Entre outubro de 2023 e março de 2024, forma 343 casos confirmados e 47 óbitos.