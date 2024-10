Como Elon Musk usa seu poder para impor sua agenda política

Esse envolvimento político explícito é incomum entre as elites empresariais dos EUA. "O relacionamento entre Musk e Trump revela um nível de influência que a maioria dos magnatas dos negócios prefere manter fora do radar", diz Schaake.

"As ações de Musk parecem mostrar que ele acredita que pode fazer o que quiser", acrescentou, em referência às frequentes tentativas de Musk de interferir no debate político de outros países, como no caso recente do Brasil, onde teve uma queda de braço com o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

E se Trump vencer?

O que fica evidente é que esses esforços de Musk têm como objetivo obter ainda mais influência caso Trump seja reeleito em novembro. "É bem provável que ele queira que Trump assuma certos compromissos na política externa no que diz respeito a seus negócios", disse Schaake.

Um primeiro vislumbre disso foi oferecido no final de setembro: o companheiro de chapa de Trump, J. D. Vance, sugeriu que os EUA poderiam reconsiderar seu apoio à Otan se a União Europeia avançasse com as regulamentações voltadas para as redes sociais, especificamente o X. A UE está atualmente investigando o X por possíveis violações de novas regulamentações de plataformas online, o que pode resultar em pesadas multas.

Essa concentração de poder sobre a infraestrutura digital crítica representa um risco para a democracia, alertou Schaake. "Musk é imprevisível: suas posições podem mudar da noite para o dia", observa. "E quando alguém que controla produtos e infraestrutura importantes muda de ideia, as consequências também são significativas."Autor: Janosch Delcker