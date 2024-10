Nunes derrota Boulos com folga em São Paulo

No primeiro turno, a capital paulista havia sido palco de uma das eleições mais acirradas de sua história: Nunes ficou em primeiro com 29,48% dos votos válidos, Boulos, com 29,07%. Na sequência, veio o coach e agitador antissistema Pablo Marçal, com 28,14% – uma diferença entre eles de menos de 100 mil votos, num universo de cerca de 9 milhões de eleitores.

A campanha paulistana também foi marcada por sucessivos incidentes. Marçal, um novato em disputas políticas, roubou o protagonismo durante boa parte da campanha lançando factoides e ofensas pessoas contra os rivais. Na reta final do primeiro turno, Marçal chegou até mesmo a divulgar um laudo forjado contra Boulos para associá-lo falsamente ao consumo de drogas. Ainda na campanha, uma "cadeirada" que o "coach" levou num debate do adversário Datena (PSDB) chegou a ganhar destaque (negativo) na imprensa internacional.

No segundo turno, foi a vez de aliados de Nunes lançarem ataques similares contra Boulos. Pouco antes do pleito deste domingo, o governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou, sem provas, que a organização criminosa PCC havia orientado voto em Boulos, adicionando mais um episódio negativo numa campanha marcada por ataques e ofensas pessoais.

Curitiba: Establishment consegue frear outsider de ultradireita

Após um primeiro turno surpreendente, as forças do establishment político local ligadas ao vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD) reagiram e conseguiram frear a ascensão da candidatura da jornalista de ultradireita Cristina Graeml (PMB).

Com 100% dos votos apurados, Pimentel, membro de uma dinastia política e empresarial do Paraná e neto do ex-governador Paulo Pimentel, conseguiu 57,64% dos votos válidos, contra 42,36% de Graeml. A candidatura de Pimentel era apoiada pelo atual prefeito Rafael Greca, que conta com alta aprovação, e pelo governador Ratinho Jr.