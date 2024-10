Apesar de mercado promissor, faltam investimentos em pesquisas de anticoncepcionais masculinos

O princípio parece muito simples: a produção de esperma é sensível à temperatura. O anel eleva os testículos para perto do corpo, permitindo que eles absorvam o calor natural do corpo. O aumento da temperatura em alguns graus pode levar à infertilidade temporária.

Enquanto Labrit viaja pela Europa – em um barco a vela – para divulgar sua missão, produtos similares continuam surgindo em outros lugares. Roupa íntima térmica está sendo vendida na França com um adesivo quente. Com isso, os testículos são envolvidos em uma camada de calor, o que interrompe a produção de esperma.

Como saber se funciona?

Uma das principais formas de monitorar a fertilidade é por meio do seminograma, a análise do sêmen que avalia a qualidade do esperma. Pensando nisso, Rolf Tobisch, pesquisador da Universidade de Ciências Aplicadas de Hessen, na Alemanha, desenvolveu um seminograma doméstico – um dispositivo que permite aos usuários testar sua fertilidade em casa.

No entanto, colocar esse produto no mercado tem sido um desafio. Além de caras, as certificações médicas demoram, e as principais indústrias farmacêuticas não parecem dispostas a investir.

Tobisch também desenvolveu um dispositivo contraceptivo térmico projetado para aquecer os testículos por apenas dez minutos por mês, o que poderia tornar os homens temporariamente inférteis. Apesar do potencial, ele tem tido dificuldades para obter financiamento. "Pensei em desistir diversas vezes", admite o pesquisador, que confia na eficácia de sua invenção.