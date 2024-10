Musk é processado nos EUA por sorteios milionários pró-Trump

A Pensilvânia, um estado historicamente dividido, é vista como crucial para o resultado das eleições de novembro, já que os dois candidatos — Kamala Harris e Donald Trump — aparecem empatados nas pesquisas de intenção de voto.

O empresário, que apoiou Barack Obama em eleições passadas, tornou-se mais conservador nos últimos anos e utiliza suas redes sociais para compartilhar regularmente mensagens de apoio a Trump. Com mais de 202 milhões de seguidores na plataforma X, Musk usa sua influência para defender o ex-presidente e frequentemente critica a vice-presidente Kamala Harris, adversária de Trump na corrida eleitoral.

Como funcionam os sorteios

Musk está oferecendo um prêmio diário de 1 milhão de dólares (R$ 5,71 milhões) para uma pessoa sorteada entre aqueles que assinarem um uma petição online. Não se sabe ao certo como é feito o sorteio e se a escolha é de fato aleatória.

O texto da petição defende que "As Primeira e Segunda Emendas garantem a liberdade de expressão e o direito ao porte de armas. Ao assinar abaixo, estou declarando meu apoio às Primeira e Segunda Emendas."

Para concorrer ao prêmio, os participantes precisam ser eleitores registrados e residir em um dos sete estados decisivos para o pleito de novembro: Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin, conforme as informações disponíveis no site do America PAC.