O fascinante e assustador universo das formigas

Quando uma espécie invasiva se instala, pode expulsar as nativas e outros insetos, alterando a dinâmica dos ecossistemas. A Anoplolepis gracilipes, denominada formiga-louca-amarela, tomou conta da Ilha do Natal, na Austrália, e matou milhões dos icônicos caranguejos-vermelhos migradores, borrifando-os com ácido fórmico. Em consequência, a paisagem insular mudou, com vegetação brotando em áreas antes desbastadas pelos crustáceos.

O número de formigas classificadas como invasoras tem crescido devido à globalização e à intensificação do comércio. Mais de 500 espécies são encontradas fora de seu habitat nativo, sendo cerca de 20 consideradas especialmente invasivas, por terem impacto negativo no meio ambiente e na economia. Estima-se em 51 bilhões de dólares (R$ 291 bilhões) as perdas econômicas que causaram entre 1930 e 2021.

Formigas sob ameaça

A ação humana, causa de perda de biodiversidade por todo o planeta, também afeta as formigas, apesar de seus números astronômicos. Entre as ameaças potenciais estão a propagação de espécies invasivas, mudanças climáticas por ação humana e destruição de habitats.

"Algumas formigas vivem em colônias bastante pequenas, outras têm relações muito estreitas com determinadas plantas. Se essas relações se rompem, perdemos aquela espécie", alerta Latty.

As mudanças climáticas também favorecem a proliferação das espécies invasoras, aumentando a probabilidade de expulsarem ou mesmo levarem à extinção as formigas nativas, complementa a ecologista especialista em mirmecologia Cleo Bertelsmeier, da Universidade de Lausanne.