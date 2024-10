Volkswagen deve fechar ao menos três fábricas na Alemanha, dizem funcionários

Sindicato promete resistência

O sindicato dos metalúrgicos IG Metall, que representa a maioria dos trabalhadores da VW na Alemanha, prometeu se opor a qualquer fechamento de fábrica. "Esta é uma facada profunda no coração da força de trabalho da VW", disse Thorsten Gröger da IG Metall, gerente distrital do sindicato no estado da Baixa Saxônia, onde a empresa está sediada.

"Queremos garantir as instalações, a utilização da capacidade e os empregos no longo prazo. Se a diretoria quiser anunciar o fim da Alemanha, eles devem esperar uma resistência que não podem imaginar", disse Gröger.

Cavallo pediu aos executivos da Volkswagen que apresentassem uma visão para o futuro da empresa, ao invés de medidas individuais de corte de custos. "Sem soluções parciais e sem compromissos preguiçosos. Estamos procurando um pacote geral", disse. "Qualquer outra coisa não funcionará conosco."

Ela disse que os executivos da VW também estariam planejando demissões em massa, com departamentos inteiros em risco de fechamento ou de realocação no exterior. "Todas as fábricas alemãs da VW serão afetadas por esses planos. Nenhuma delas está segura", disse Cavallo.

Fim da segurança no emprego