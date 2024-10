As origens da crise na Volkswagen

Depois de largarem atrás, as montadoras alemãs ainda precisaram primeiro adquirir experiência no campo da eletromobilidade, explica o especialista Stefan Bratzel. No início, os custos de produção são mais altos. "Essa também é uma razão pela qual a situação é muito melhor na China, porque eles já adquiriram muito mais experiência e também implementaram as melhorias de eficiência correspondentes", diz.

Dos mais de 4 milhões de carros produzidos na Alemanha em 2023, pouco menos de um quarto era puramente elétrico.

Abaixo da capacidade de produção

Que fábricas na Alemanha agora corram o risco de serem fechadas também se deve ao fato de elas não estarem operando em sua capacidade máxima já há algum tempo. As vendas de carros na Europa caíram significativamente e estão 2 milhões de carros abaixo do nível pré-pandemia, argumenta a Volkswagen.

E os especialistas não esperam um crescimento sustentável na Europa. O mercado local de automóveis é considerado estagnado.

Em agosto, os registros de carros novos na UE caíram 18% em comparação com o mesmo mês de 2023, enquanto na Alemanha a queda foi de quase 28%. A Associação Alemã da Indústria Automotiva (VDA) está prevendo apenas 2,8 milhões de novos registros para o ano como um todo, cerca de um quarto a menos do que no ano pré-crise de 2019.