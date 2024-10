[Coluna] Eleição nos EUA vira disputa de homens x mulheres - Políticos misóginos como Trump causam horror entre grande parte do eleitorado feminino, mas fazem muito sucesso entre os seus pares masculinos, que se sentem frustrados, cheios de ódio e têm medo de perder privilégios."Por favor, não entreguem os nossos destinos a pessoas como Trump, que não sabem nada sobre nós [mulheres], que demonstraram profundo desprezo por nós." Essa frase faz parte de um discurso apaixonado (ou mesmo desesperado) feito por Michelle Obama sábado no Michigan, em um comício de apoio a Kamala Harris. A dez dias das eleições americanas, a ex-primeira dama e ativista falou especialmente para os eleitores homens: "Votar nele [Trump] é votar contra as mulheres". "Rapazes, antes de votarem, perguntem a si mesmos: de que lado da história vocês querem estar?"

Michelle não falou com os homens à toa. Além de saber que de fato os direitos das mulheres estão em jogo se um extremista de direita famoso por sua misoginia for eleito, ela resolveu implorar para os homens por um motivo simples: o apoio masculino a Trump é um fator crucial, que pode decidir as eleições. Entre os homens, o ex-presidente ganha. Se só as mulheres votassem, Kamala Harris provavelmente seria eleita.

De acordo com pesquisa divulgada pela rede CBS no dia 27 de outubro, Kamala tinha 55% dos votos entre as mulheres e Trump, 43%. Entre os homens, Harris teria 45% dos votos e Trump, 54%. Outra pesquisa, feita pelo USA Today e a Suffolk University, mostra uma diferença ainda maior: Trump estaria superando Harris entre os homens por 53% a 37%, enquanto a candidata democrata estaria vencendo entre as mulheres por 53% a 36%. Se esses dados se confirmarem, essa será a maior diferença de gênero na hora do voto já registrada nos Estados Unidos.