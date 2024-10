Exposição em Londres resgata protagonismo de mulheres da Idade Média

Há, no entanto, narrativas muito mais diversificadas sobre as mulheres medievais nas quais são observadas suas conquistas e limitações. A exposição traz, por exemplo, as histórias de Hildegard von Bingen, autora visionária de livros de teologia e medicina, e de Estellina Conat, a primeira mulher a imprimir um livro em hebraico.

Muitas delas também buscavam força através de sua religiosidade e ganharam notoriedade como autoridades religiosas.

É o caso de Margery Kempe, que nasceu em uma família de ricos comerciantes e se casou com apenas 14 anos. Ela disse ter tido visões espirituais após o nascimento de seu primeiro filho. Mais tarde, ela convenceu o marido a aceitar um casamento sem sexo e mergulhou na religião, embarcando em peregrinações frequentes a Roma, Jerusalém e Santiago de Compostela, entre outros destinos.

"A cidade das damas"

Outros exemplos são a poetisa francesa Marie, que deixou seu nome em um verso para a posteridade, e Christine de Pizan, a primeira mulher na Europa a ganhar a vida escrevendo livros.

Filha de um astrólogo da corte francesa, Pizan cultivou a poesia e a prosa para sustentar a família após a morte do marido. A sua obra mais famosa, O Livro da Cidade das Damas (1405), celebra as conquistas das mulheres e defende a igualdade intelectual e moral – uma postura controversa em uma época na qual elas eram consideradas inferiores. "Que aqueles que mentem nos seus livros sobre as mulheres baixem os olhos de vergonha", escreveu, em uma reação à misoginia de sua época.