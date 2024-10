Laços comerciais entre árabes e israelenses seguem fortes, mas até quando?

Desde o início da ofensiva israelense em Gaza em outubro passado, em resposta aos ataques terroristas do do Hamas, mais de 42.000 pessoas foram mortas no enclave palestino, incluindo mais de 3.400 crianças, segundo dados no Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo próprio Hamas.

No Líbano, após Israel dar inicio a uma campanha militar contra o grupo xiita Hezbollah, no mês passado, mais de 1.300 pessoas perderam suas vidas.

Como resultado, a retórica dos líderes árabes contra Israel se torna cada vez mais contundente.

O ministro do Exterior da Jordânia, Ayman Safadi, comentou os eventos recentes no norte de Gaza durante uma reunião com o secretário de Estado americano, Antony Blinken, esta semana. "Vemos limpeza étnica acontecendo, e isso tem que acabar", afirmou.

Em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU em meados de outubro, o ministro do Exterior do Egito, Badr Abdelatty, disse que as ações israelenses causaram "uma catástrofe humanitária sem precedentes" em Gaza.

Políticos dos Emirados Árabes Unidos reiteram regularmente que apenas a criação de um Estado palestino poderá pôr fim ao conflito atual e garantir uma paz duradoura no Oriente Médio.