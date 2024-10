STF anula condenações de José Dirceu na Lava Jato - Despacho de Gilmar Mendes se baseia em decisão do Supremo que considerou ex-juiz Sergio Moro suspeito para atuar em processos contra Lula. Penas impostas ao ex-ministro petista somavam 34 anos de prisão.O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes anulou nesta segunda-feira (28/10) todas as condenações contra o ex-ministro José Dirceu impostas pelo ex-juiz Sergio Moro no âmbito da operação Lava Jato.

A determinação de Mendes, que atendeu a um pedido da defesa do petista, também anulou decisões de instâncias superiores que confirmaram as condenações. Uma cópia da decisão foi também enviada ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde Dirceu teria dois recursos julgados.

A anulação das condenações se baseou na decisão do STF que considerou Sergio Moro – então juiz da Lava Jato no Ministério Público Federal do Paraná – suspeito para atuar em processos contra o petista Luiz Inácio Lula da Silva.