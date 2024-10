Aposta da Volkswagen no Brasil pode ajudar empresa a contornar crise?

O especialista destacou ainda que a VW enfrentará maior concorrência das montadoras chinesas no Brasil nos próximos cinco anos. "A empresa enfrentará uma concorrência maior mesmo quando se trata de motores a combustão e de veículos movidos a etanol. A concorrência vai se tornar acirrada, no momento ainda é relativamente administrável, mas certamente se tornará mais acirrada", avalia.

Herrero acrescenta que será cada vez mais difícil para as montadoras europeias, como a VW, competirem com as chinesas, tanto no mercado do país asiático quanto no exterior.

"A China subiu na hierarquia, está a competindo com empresas europeias, talvez o setor do luxo seja o menos afetado, mas há muito nacionalismo e pressão das marcas locais, por isso penso, francamente, que será cada vez mais difícil", disse. "A China ajuda suas próprias empresas financiando exportações e apoia com soft power, é muito difícil para a VW competir", aponta.

Neste contexto, para competir eficazmente com as empresas chinesas, "é importante que a VW não fique parada com os modelos de veículos existentes", disse Dudenhöffer. "Os chineses, tal como os japoneses, estão criando veículos mais modernos. A VW deve gerir eficazmente a transição e modernizar os seus veículos, peça por peça, para que não seja ultrapassada pela concorrência no futuro."

Autor: Matheus Gouvea de Andrade, Srinivas Mazumdaru