Enem 2024: mais inscritos, mas menos motivados

Em relação à quantidade de inscritos, é possível falar sobre uma recuperação pós-pandemia, mas é perigoso, e até mesmo ingênuo, universalizar essa inferência para todos os aspectos envolvendo o exame. O ponto é que a motivação dos estudantes ainda está bem distante da que podia ser facilmente vista no período pré-pandemia.

Lidero uma ação social de educação há 8 anos e tenho contato direto com jovens de todo o país. Para mim, tendo como base uma amostra diária de milhares de jovens, é nítido como a relação deles com o exame mudou. Vou além e digo até que nunca os vi assim tão desmotivados nos dias e semanas antecedendo a prova.

Falei com 63 jovens de 18 estados sobre o assunto para me ajudar com a missão de entender os bastidores por trás dessa problemática. Já adianto que é complexo e envolve mais camadas do que eu poderia trabalhar aqui nesta coluna. Portanto, nem tenho a pretensão de conseguir trabalhar todos os pontos.

Escola pública versus rede privada

"Acredito que na maioria das vezes é por conta de não se sentirem preparados, principalmente os estudantes de escola pública, que em muitas ocasiões não tem uma boa estrutura e grade curricular na escola onde possa ser dedicada somente ao Enem. A comparação também é um fator importante nesses momentos”, diz Dayse dos Santos, concluinte do ensino médio na rede do Amapá.

Dayse não está só. Milhões de jovens da rede pública sabem que há diferenças gritantes entre a rede que estudam e a privada. É claro que há escolas públicas que focalizam bastante nos exames e com altos índices de aprovação, como também há escolas particulares sem aprovação alguma. No entanto, na média, é fato que as escolas particulares se modelam quase que integralmente para o vestibular, diferente da rede pública.