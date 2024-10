Na disputa eleitoral acirrada dos EUA, pesquisas estarão certas?

A importância da Pensilvânia

Nos Estados Unidos, o presidente é eleito por um Colégio Eleitoral, onde ele precisa obter pelo menos 270 dos 538 votos, e não diretamente pelo voto popular.

Os delegados do Colégio Eleitoral são divididos entre os 50 estados, e esses delegados são obrigados a votar no vencedor do voto popular no estado (há duas exceções a esse método "o vencedor fica com tudo": Nebraska e Maine. Esses estados alocam dois delegados para o vencedor do voto popular estadual e um delegado para o vencedor do voto popular em cada um de seus distritos).

Esse sistema complexo já levou Trump e George W. Bush (em 2000) a serem eleitos pelo Colégio Eleitoral apesar de terem menos votos dos eleitores do que seus concorrentes.

Para prever o resultado do Colégio Eleitoral, os analistas e comentaristas transferem os resultados das pesquisas num mapa com estados "vermelhos" (onde os republicanos certamente vão vencer), azuis (onde os democratas têm vitória certa) e "indecisos" (também chamados swing states, ou estados-pêndulo). Eles fazem isso prevendo qual candidato ganhará o voto popular em cada distrito eleitoral estadual.

No momento, a maioria dos analistas concorda que sete estados considerados indecisos vão, ao fim, decidir a corrida à Casa Branca: Arizona, Carolina do Norte, Geórgia, Michigan, Nevada, Pensilvânia e Wisconsin.