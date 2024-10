Site chinês de pechinchas, Temu vira alvo de investigação da UE

Por ter sido considerada em maio uma plataforma de grande porte sob o DSA, a Temu está sujeita a regras mais rígidas de proteção dos consumidores europeus.

Produtos falsificados e "design viciante"

A venda de itens falsificados no marketplace chinês preocupa a comissária Vestager, que quer saber como a empresa fiscaliza e combate "comerciantes desonestos" que oferecem "produtos fora dos padrões".

A Comissão também quer saber se a plataforma violou regras do DSA com suas táticas agressivas de vendas e seu "design potencialmente viciante", que inclui programas de recompensa gamificados.

A investigação também analisará o sistema de recomendação de produtos e o acesso de pesquisadores a dados da plataforma.

As multas em caso de descumprimento do DSA podem chegar a até 6% do faturamento global da plataforma.