Desertores russos encontram refúgio na França

A maioria buscou refúgio no Cazaquistão, Geórgia, Armênia, Turquia, Sérvia e Israel. Há relatos, porém, de que desertores teriam sido deportados de volta para a Rússia do Cazaquistão e da Armênia.

A Pro Asyl disse que apenas alguns soldados russos fugiram para algum dos Estados do Espaço Schengen – a zona de livre trânsito entre as fronteiras que inclui 29 países europeus. Chegar a esses países é uma tarefa desafiadora, sendo que muitos países da União Europeia (UE)possuem regulamentações de visto muito restritivas.

França estabelece precedentes

A França se tornou o primeiro país da UE a permitir a entrada sem passaporte de ex-militares russos que se opõem à guerra da Rússia contra a Ucrânia. Os soldados, no entanto, foram previamente avaliados enquanto estavam no Cazaquistão para evitar quaisquer problemas.

"Eu entendo as preocupações dos países ocidentais e por que eles não distribuem documentos de viagem para muitos desertores, já que entre eles podem estar agentes do serviço secreto russo ou criminosos de guerra", disse Alexander. É por isso que a trajetória dos homens a partir da Rússia e as viagens posteriores foram monitoradas.

"Verificamos os antecedentes de todos os seis desertores", disse Alexei Alshansky, da Conflict Intelligence Team (CIT), uma organização investigativa independente de origem russa, à DW. A própria CIT foi forçada a deixar a Rússia em 2022.