Morre Quincy Jones, lendário produtor musical, aos 91 anos - Em mais de 65 anos de carreira, produtor de "Thriller" exerceu enorme influência ao remodelar a música pop ao lado de Michael Jackson e trabalhar com artistas como Miles Davis e Frank Sinatra.O lendário produtor musical americano Quincy Jones morreu neste domingo (03/11), aos 91 anos. Em sua carreira de mais de mais de 65 anos, ele exerceu enorme influência no mundo da música, ao trabalhar com artistas como Miles Davis e Frank Sinatra e ao remodelar a música pop em suas colaborações com Michael Jackson.

Ele foi trompetista, líder de banda, arranjador, compositor, produtor e ganhou 27 prêmios Grammy. Jones produziu a reunião de superestrelas da música americana que gravou a canção de 1985 We Are the World, uma iniciativa para arrecadar fundos para o combate à fome na Etiópia.

Algumas de suas obras mais marcantes foram em colaboração com Michael Jackson. Eles fizeram três álbuns juntos – Off the Wall, em1979, Thriller, em 1982, e Bad, em 1987 –, que mudaram o cenário da música pop americana. Thriller vendeu em torno de 70 milhões de cópias, com seis das nove músicas do álbum no top 10 das paradas mundiais.