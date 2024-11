O que acontece no dia e depois das eleições nos EUA - Neste 5 de novembro, americanos vão às urnas para decidir se Kamala Harris ou Donald Trump será o novo presidente. Como é o processo eleitoral, desde a votação até a apuração e a posse?Nesta terça-feira (05/11), o país mais poderoso do mundo não escolhe apenas sua/seu futura/o presidente, mas também representantes no Congresso.

Com a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump em disputa acirrada, segundo as pesquisas de intenção de voto, a DW esclarece algumas das questões mais importantes sobre o processo eleitoral dos Estados Unidos, do Colégio Eleitoral aos swing states, formas de voto, anúncio oficial e posse.

Quem vota?