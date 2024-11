Com a vitória de Trump, a Europa está agora por si só? - Os países da UE e da Otan não ficaram chocados com o retorno de Trump à Casa Branca, mas se preparam para turbulências na parceria transatlântica. Isso dará impulso para fortalecer a soberania do bloco europeu?A mensagem de Mark Rutte para o presidente eleito dos EUA foi bastante direta. O novo secretário-geral da Otan foi um dos primeiros líderes a parabenizar Donald Trump por sua vitória. "Estou ansioso para trabalhar com ele novamente para promover a paz por meio da força através da Otan", disse Rutte em um comunicado.

Em seguida, ele rapidamente enfatizou que "por meio da Otan, os EUA têm 31 amigos e aliados que ajudam a promover os interesses dos EUA, multiplicar o poder americano e manter os americanos seguros". Uma sugestão fácil de interpretar sobre o que Washington ganha ao se manter comprometida com a aliança e sua cláusula de defesa mútua.

Rutte é considerado um "encantador de Trump" – alguém que sabe como lidar com ele, como bajular seu ego. Como primeiro-ministro holandês, Rutte conseguiu evitar que Trump bloqueasse uma cúpula da Otan em meados de 2018, elogiando a conduta do então presidente dos EUA em pressionar os aliados a gastar mais em defesa.