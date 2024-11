Fluoreto na água, dentifrícios e sal é proteção ou veneno?

Costuma-se confundir fluoreto com flúor, um gás altamente corrosivo e tóxico, de odor penetrante, que ao reagir com água resulta em ácido fluorídrico. Os fluoretos são sais desse ácido, presentes em diversos minerais e no corpo humano, sobretudo nos ossos e no esmalte dentário, mas também no sangue e no suco gástrico. Chá verde e preto, peixe e aspargos são fontes naturais.

Por que fluoretar a água?

Fluoretos estão presentes naturalmente na água, em pequenas quantidades, porém no início do século 20 cientistas dos EUA notaram que as cáries dentárias entre crianças eram menos frequentes nas áreas em que a concentração da substância na água era maior.

"Uma certa quantidade de fluoreto é benéfica à saúde dental", confirma o toxicologista Carsten Schleh: ele não é essencial para o ser humano, mas serve à remineralização do esmalte, reduzindo, assim, o risco de cáries.

Atualmente, diversos países acrescentam fluoreto à água encanada e/ou a dentifrícios e o sal de cozinha. O departamento americano de saúde Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) o classifica como uma das dez mais importantes invenções do século 20, no setor.

Fluoreto representa perigo para a saúde?