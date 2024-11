EUA desmantelam suposto complô iraniano para matar Trump

Loadholt e Riveram teriam agido sob a direção de Shakeri. Eles passaram meses vigiando um cidadão dos EUA de origem iraniana que é um crítico declarado do regime de Teerã e foi alvo de vários planos de assassinato.

A pessoa não foi identificada, mas as acusações vêm menos de três semanas após um general da Guarda Revolucionária ser acusado em Nova York por associação a um suposto complô para assassinar o jornalista dissidente Masih Alinejad, que vive em Nova York.

Maior ameaça à segurança dos EUA

"As acusações anunciadas hoje expõem as contínuas tentativas descaradas do Irã de atingir cidadãos dos EUA, incluindo o presidente eleito Donald Trump, líderes do governo e dissidentes que criticam o regime em Teerã", afirmou o diretor do FBI, Christopher Wray.

"Existem poucos atores no mundo que representam uma ameaça tão grave à segurança nacional dos Estados Unidos quanto o Irã", disse o procurador-geral Merrick Garland, em nota.

A conspiração, com as acusações reveladas poucos dias após vitória de Trump nas eleições, reflete o que autoridades federais descrevem como esforços contínuos do Irã para atingir autoridades do governo dos EUA em solo americano. Há poucos meses, o Departamento de Justiça acusou um paquistanês com ligações com o Irã de envolvimento em um plano de assassinato visando autoridades americanas.