Islândia poderá ter energia solar do espaço até 2030 - Projeto visa produzir inicialmente até 30 megawatts a partir de satélite com painéis solares na órbita da Terra, o suficiente para abastecer até 3.000 casas no país.Até 2030, a Islândia poderá se tornar o primeiro país a receber energia solar do espaço.

As empresas islandesas Reykjavik Energy e Transition Labs se uniram à Space Solar, sediada no Reino Unido, para desenvolver uma usina de energia solar baseada no espaço capaz de produzir até 30 megawatts de eletricidade.

De acordo com estimativas dos pesquisadores, essa produção tem o potencial de abastecer entre 1.500 e 3.000 residências na Islândia. Até 2036, os cientistas esperam expandir o projeto para fornecer gigawatts – unidade de medida mil vezes maior que megawatts.